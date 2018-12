NBA – James Harden enchaîne une septième rencontre à 35 points au moins

Sacré MVP de la saison dernière, James Harden n’arrête pas de s’illustrer. L’arrière de Houston a inscrit 41 points, pris 9 rebonds et délivré 6 passes décisives lors de la victoire des Rockets contre la Nouvelle-Orléans (129-115) samedi en NBA. L’arrière à la barbe rejoint la légende Oscar Robertson, dernier joueur à avoir marquer 35 points au moins lors de sept rencontres de rang. Grâce à ce neuvième succès en dix matches, Houston, désormais 5e (20 victoires – 15 défaites) continue de grimper au classement à l’Ouest. Les Pelicans sont 14es (16v-21d). Double champion en titre, Golden State s’est imposé à Portland (105-115) dans le sillage de son arrière Klay Thompson, auteur de 32 points grâce à une adresse à distance retrouvée (4/5 à 3 pts). Les 40 points de Damian Lillard n’auront pas suffi aux Blazers. Les Warriors (24v-13d) remontent sur la deuxième marche podium à l’Ouest, Portland (20v-16d) est 7e.

Giannis Antetokounmpo a lui mené Milwaukee vers la victoire contre Brooklyn. Leaders de la conférence Est, les Bucks se sont imposés 129-115 grâce à un triple double du Grec, auteur de 31 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. ‘The Human Alphabet’ a été parfaitement secondé par Khris Middleton (29 pts) et Brook Lopez (24 pts). Les Bucks sont en tête avec un bilan de 25 victoire pour 10 défaites alors que les Nets sont neuvièmes (17v-21d).

Boston est sorti vainqueur d’un périlleux déplacement à Memphis (103-112). Menés de 17 points à la pause, les Celtics ont retrouvé adresse et impact défensif en seconde période afin de s’imposer. Le meneur All-Star Kyrie Irving a été déterminant, compilant 26 points et 13 passes décisives. Les troupes de Brad Stevens sont cinquièmes (21v-14d), Memphis pointe à la 10e place à l’Ouest (18v-17d).

Denver, surprenant leader à l’Ouest (23v-11d), a dû s’employer pour battre Phoenix (118-122), pourtant bon dernier de la conférence (9v-28d). Largement en tête pendant une grande partie du match, les Nuggets ont vu les Suns s’approcher dangereusement en fin de rencontre. La franchise du Colorado a pu compter sur un très bon Jamal Murray (46 pts) pour s’imposer. A Phoenix, la satisfaction de la soirée provient une nouvelle fois de son pivot rookie DeAndre Ayton, auteur de 33 points et 14 rebonds dont 10 offensifs.

Source: Belga