JJG la personnalité préférée des Français, qui ne placent aucune femme dans leur « top 10 »

Jean-Jacques Goldman, l’auteur-compositeur-interprète dont la carrière s’étale des années 70 aux années 2010, est pour la 8e fois la « personnalité préférée » des Français, selon le traditionnel sondage commandé par le Journal du Dimanche et dont le classement 2018 a été révélé ce week-end. Le musicien et parolier de 67 ans n’est pourtant plus actif sur scène depuis plusieurs années. Il se succède à lui-même dans ce « top 50 » réalisé sur la base des réponses de 1.004 personnes de 18 ans et plus, un échantillon présenté comme représentatif de la population française et qui répond en ligne au sujet d’une liste de personnalités pré-établie. Les questions, simples, cherchent à déterminer si les personnalités proposées sont appréciées des Français et dans quelle mesure, ou si on estime qu’elles « comptent ».

Un Top 50 est finalement établi, dans lequel pour la première fois aucune femme n’occupe les 10 premières places, observe le JDD. L’acteur Omar Sy se classe deuxième devant Dany Boon. Le footballeur Kylian Mbappé est 4e, sans doute un effet direct de la récente Coupe du Monde remportée par les Bleus. Sa cote a été fortement « boostée » par les votes positifs des plus jeunes, indique le journal. L’astronaute Thomas Pesquet, le 10e Français à être allé dans l’espace, complète le top 5.

L’actrice Sophie Marceau est la première femme dans le classement, en 16e position. L’humoriste Florence Foresti suit à quelques encablures, en 23e place.

A noter qu’un certain Emmanuel Macron, 34e l’an dernier, n’a plus été placé dans le Top 50 par les sondés.

Source: Belga