Wout van Aert à Bredene: « je n’étais pourtant pas bien parti »

Wout van Aert (Cibel-Cebon) a décroché sa 2e victoire de la saison à Bredene, lors de la 6e des 8 manches du Brico Cross samedi. Le champion du monde s’impose en outre une 4e fois à Bredene, un record. « Je n’étais pourtant pas bien parti », a confessé Wout van Aert qui a pris le large peu après la mi-course après avoir même été victime d’une chute. « Je n’étais pas de suite dans les pédales au départ. J’ai pu reprendre rapidement ma place pourtant. Puis j’ai chuté et j’ai du pousser pour revenir encore, mais je ne me suis pas fait mal, c’est le principal », a expliqué encore Wout van Aert qui bat le record de victoires à Bredene. « J’avais échangé avec Sven Vanthourenhout ce matin qui me disait que je pouvais battre son record. C’est pour ça que j’ai montré ‘quatre’ en passant la ligne d’arrivée. Je n’ai d’ailleurs jamais perdu à Bredene. »

Le Néerlandais Mathieu van der Poel et Toon Aerts étaient absents samedi. Wout van Aert en a profité pour accrocher un second succès cette saison après sa victoire à Ardooie dans les mêmes circonstances. « Cela fait du bien de gagner. Je porte le maillot de champion du monde et ce n’est pas gai de finir toujours deuxième ».

Wout van Aert sera au départ dimanche soir de la 6e manche du Superprestige à Diegem, mais ne roulera pas à Baal au GP Sven Nijs le 1er janvier. Ce sera donc dimanche la seule confrontation entre van der Poel et van Aert avant le 14 janvier à Otegem.

Source: Belga