Mikaela Shiffrin remporte le slalom de Semmering et entre un peu plus dans la légende

Petit à petit, Mikaela Shiffrin écrit de plus en plus la légende du ski alpin. Lauréate du slalom samedi à Semmering, l’Américaine de 23 ans a remporté sa 51e victoire en Coupe du monde, la 15e sur une année civile, établissant un nouveau record du genre. Avec un 36e succès en slalom, Shiffrin dépasse également l’Autrichienne Marlies Schild et devient la skieuse la plus performante de la discipline. Cinquième vendredi lors du slalom géant, la skieuse du Vail a parfaitement bien entamé sa course en établissant le meilleur chrono de la première manche. Elle a même créé un écart de 0.48 avec la Slovaque Petra Vlhova.

L’Américaine a confirmé dans la seconde manche, s’imposant finalement devant Vlhova (+0.29), lauréate la veille dans le slalom géant et 2e de tous les slaloms cette saison derrière Shiffrin. La Suissesse Wendy Holdener complète le podium à 0.38.

Avec cinq victoires en autant de courses, Shiffrin (500) est logiquement en tête du classement de la spécialité devant Vlhova (400). L’Américaine, double tenante du Gros Globe de cristal, trône largement en tête du classement général. Elle compte 1.034 unités, soit déjà presque 500 de plus que Vlhova (568).

Le Cirque Blanc reprendra ses droits le 1er janvier à Oslo. La capitale norvégienne sera le théâtre d’un slalom parallèle.

