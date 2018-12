Les tendances vegan de l’année 2019

Nouveaux produits sans lactose, nouvelles sources de protéines… L’organisation de défense des animaux Peta fait le point sur les tendances alimentaires 2019, toutes vegan, bien sûr.

Le mode de vie végétalien (sans consommer de produits d’origine animale) a de plus en plus d’adeptes, qui ont fait ce choix soit par souci de la condition de vie des animaux, soit par nécessité de réduire leur empreinte environnementale. Voici les grandes tendances de l’alimentation vegan à tenir à l’œil pour 2019.

Le lait d’avoine

On connaissait déjà le lait de soja et le lait d’amande. L’année 2019 sera celle du lait d’avoine. Lisse et crémeux, il est parfait pour accompagner votre café ou vos céréales, ou pour servir de base à une crème glacée faite maison.

La société suédoise Oatly ! vend déjà ce produit aux États-Unis et compte élargir sa gamme de produits. La marque de céréales Quaker Oats prévoit de lancer sa propre gamme de lait d’avoine en janvier.

La crème de sésame

Le Tahini n’est pas que la base de l’humus. On retrouve désormais ce délice crémeux dans les glaces et milkshakes. Il pourrait bien inspirer les créateurs de dessert au cours des prochaines années.

Vegan Milkshakes Are Made From Hummus These vegan milkshakes are made from hummus Posted by NowThis Food on Thursday, November 29, 2018

La resto rapide passe au vegan

C’est un signe révélateur de la généralisation de la consommation vegan: de plus en plus de fast food s’y mettent. Ils sont même un foyer de créativité. Outre Atlantique, les chaines Del taco et TGI Friday sont les fers de lance de cette tendance.

The word is out! Starting Thursday, find @BeyondMeat in San Diego and select SoCal locations. Find the full list of restaurants at https://t.co/LgGA1NlYQm. pic.twitter.com/c2NBz7cIda — Del Taco Restaurants (@DelTaco) December 10, 2018

Le régime céto option vegan

Plus de gras, moins de sucre. Tels sont les deux piliers du régime «ceto», aussi appelé régime cétogène. Il promet de transformer le corps en une machine à brûler les graisses. Encore faut-il consommer des graisses saines. Le chou-fleur, la courgette et l’avocat sont parfait pour un régime céto végétaliens réussi.

Les champignons plutôt que la viande

Couenne de porc végétalien? Chips de bacon sans porc? Gardez les cochons hors de votre garde-manger en optant pour des plats à base de champignons. Ici aussi, les marques américaines sont en avance pour ce qui concerne les produits de grande consommation, avec par exemple les chips de Outstanding Foods.

Les protéines de pois

Le modeste pois a un fameux potentiel en termes de protéines. De plus en plus de marques vont profiter de cet or vert pour enrichir leurs produits (Beyond Meat, Bolthouse Farms, Ripple Foods’…)