Une quarantaine de demandeurs d’asile n’ont pas pu introduire leur demande vendredi

Vendredi, 38 hommes seuls n’ont à nouveau pas pu introduire leur demande d’asile au centre d’inscription de l’Office des étrangers et de Fedasil installé au Petit-Château. Ils ont été redirigés vers le préaccueil du Samusocial et y ont été hébergés. L’organisation Vluchtelingenwerk Vlaanderen avait attiré l’attention jeudi sur le fait qu’une centaine de personnes attendaient à nouveau dans le froid et n’avaient pas pu introduire leur demande d’asile. Au cabinet de la ministre à l’Asile et la Migration Maggie De Block (Open Vld), on expliquait vendredi qu’il s’agissait d' »un malentendu entre les différents services ».

Au total, 164 personnes, dont une cinquantaine de femmes et d’enfants, ont pu entrer au Petit-Château vendredi pour y introduire leur demande d’asile. Mais 38 hommes seuls ont encore trouvé porte close, à nouveau en raison d’un manque de places.

Dans les quatre prochains jours, le service des demandes d’asile sera fermé durant le week-end ainsi que lundi et mardi au Petit-Château, les migrants pourront se rendre directement au centre de préaccueil Béjar du Samusocial à Neder-Over-Heembeek. Les demandeurs d’asile ont déjà reçu un ticket Stib ainsi que des informations pour emprunter les transports en commun bruxellois.

Le 3 décembre, le Petit-Château est temporairement devenu un centre d’arrivée pour les demandeurs d’asile qui viennent d’entrer en Belgique.

