Un nouveau tremblement de terre d’une magnitude de 6,1 à l’est de l’Indonésie

Un tremblement de terre d’une magnitude de 6,1 a frappé l’est de l’Indonésie peu après minuit (BH) vendredi, ont indiqué les autorités.

Le séisme d’une profondeur de 26 kilomètres n’a pas causé de tsunami, selon le porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

« Les habitants de Manokwari Selatan ont ressenti la secousse durant six secondes, nourrissant la panique et précipitant les gens à fuir les habitations », a-t-il poursuivi.

Les autorités n’ont pas encore indiqué si le séisme avait provoqué des décès ou blessés. L’épicentre était à 55 kilomètres au sud-est de Manokwari, capitale de la province de Papouasie occidentale.

L’Indonésie se trouve sur la « ceinture de feu », une région marquée par une forte activité sismique et les éruptions volcaniques.

Récemment, 168 personnes ont été tuées et des centaines blessées en Indonésie lorsqu’un tsunami a soudainement déferlé samedi sur les plages du détroit indonésien de la Sonde à la suite d’une éruption volcanique.

Source: Belga