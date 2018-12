Sécurité accrue à Paris pour la Saint-Sylvestre

Périmètre autour des Champs Elysées, points de filtrage, contrôles dans les transports en commun… la sécurité sera renforcée à Paris le soir du 31 décembre, notamment dans le coeur touristique où vont converger touristes mais aussi « gilets jaunes ». « Dans un contexte de menace terroriste » persistante dans le pays, un périmètre de protection autour des Champs Elysées et de la place de l’Etoile sera mis en place, a expliqué la préfecture de police dans un communiqué. Nouveauté cette année: ce secteur où, traditionnellement, les badauds sont nombreux à venir fêter le passage à la nouvelle année est aussi le point de rendez-vous pour des « gilets jaunes », entrés en rébellion contre la politique sociale et fiscale du gouvernement.

Ces derniers ont promis d’y organiser « un événement festif et non violent » pour fêter le passage à 2019, « qui sera riche de changements et de victoires », selon le descriptif de leur page Facebook. Plus de 7.000 personnes ont indiqué qu’elles y participeraient et plus de 58.000 se sont dites intéressées.

A l’intérieur du périmètre autour des Champs Elysées pourront avoir lieu « des palpations de sécurité, des fouilles de bagages et de véhicules », selon la préfecture. L’alcool et les engins pyrotechniques y seront strictement interdits et le secteur sera interdit à la circulation de lundi à 16H00 jusqu’à 03H00 le lendemain.

La préfecture de police demande au public de privilégier les transports en commun, qui fonctionneront toute la nuit et seront gratuits du 31 décembre à 17H00 au 1er janvier à 12H00. Sur l’ensemble de la région parisienne, des contrôles dans les transports en commun et dans les gares sont prévus, ainsi que sur les principaux axes routiers.

source: Belga