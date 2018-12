Petra Vlhova remporte à Semmering son premier slalom géant

Petra Vlhova a inscrit son nom au palmarès du slalom géant de Semmering, vendredi en Autriche. La Slovaque de 23 ans a devancé, au terme de cette course de la Coupe du monde de ski alpin dames, l’Allemande Viktoria Rebensburg et la Française Tessa Worley. Favorite au départ et en tête du classement général, l’Américaine Mikaela Shiffrin a dû se contenter de la 5e place. Avec le 4e temps de la première manche et le deuxième de la seconde, Vlhova a signé le temps total de 2:04.72 pour s’adjuger son premier succès en slalom géant après quatre victoires en slalom. Rebensburg a échoué à 0.45, Worley à 0.60.

Pourtant la plus rapide des skieuses lors de la première manche, Shiffrin n’a pas été aussi impériale qu’à son habitude au moment de ponctuer sa course. La skieuse du Vail, à la recherche de sa 51e victoire sur le Cirque Blanc, pourrait rectifier le tir dès samedi lors du slalom, toujours à Semmering. En cas de victoire, elle s’adjugerait une 15e victoire en 2018, un record sur une année civile.

Après quatre deuxièmes places, Petra Vlhova décroche la première victoire de sa saison. Au classement de la spécialité, Federica Brignone, 6e vendredi, occupe toujours la tête avec 270 points mais Worley (265) et Shiffrin (255) sont en embuscade.

Au général, Shiffrin est largement en tête avec 934 points. Vlhova est deuxième avec 488 unités alors que la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, 9e, est 3e (396 pts).

Source: Belga