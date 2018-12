Dominique Baeyens de retour dans le giron des Red Dragons pour apporter son expérience

Si Brecht Van Kerckhove a été choisi par la fédération pour devenir le coach principal des Red Dragons, Dominique Baeyens a été intronisé dans une nouvelle fonction, celle de « program driver » pour épauler l’équipe nationale et apporter surtout son expérience. « Nous estimons que Brecht Van Kerckhove a assez de bagages au niveau international », a souligné Jean-Paul De Buysscher, le président de la fédération. « Il est prêt pour cette tâche. Notre évaluation a porté sur le court terme avec les objectifs de 2019 et les JO de 2020, mais aussi sur le long terme et dans ce cadre intervient l’apport de Dominique Baeyens. »

Ex-coach des Red Dragons notamment (de 2012 à 2016), responsable de l’école des sports de l’aile flamande de la fédération de volley et de la filière espoirs, « Dominique Baeyens est le lien parfait avec la structure des Red Dragons. »

« Que les choses soient claires, le boss, c’est Brecht Van Kerckhove. C’est à lui que revient la décision finale », a confié Dominique Baeyens lors de la présentation officielle du nouveau coach de l’équipe nationale vendredi à Vilvorde. « Mon rôle sera de déterminer les objectifs à long terme avec le coach, déterminer une vision. Je serai là en soutien, pour donner des conseils, mais aussi pour évaluer. Il s’agira de déterminer les points faibles, et apporter des solutions. Je n’ai pas hésité longtemps avant d’accepter, c’est un modèle intéressant et je crois en ce projet. C’est aussi un signal fort de la fédération. Nous avons de très bons coaches en Belgique et c’est bon de voir qu’ils peuvent recevoir leur chance. Je crois en cette aventure et je crois aussi que l’équipe nationale dispose d’une grande marge de progression. Il y a une équipe autour de l’équipe, je suis content que l’on m’ait demandé d’y participer et je suis fier de m’y engager. »

De nombreux candidats étrangers se sont manifestés pour prendre la succession d’Andrea Anastasi à la tête des Red Dragons, mais le choix s’est porté sur l’adjoint, Brecht Van Kerckhove.

Source: Belga