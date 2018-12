Un garçon de neuf ans vend ses peintures pour aider des sans-abri

Arthur, un enfant de neuf ans, a décidé d’utiliser sa passion pour venir en aide aux sans-abri. Le petit garçon, passionné de peinture, vend ses toiles et utilise l’argent récolté pour offrir de la nourriture aux sans-abri.

En voilà un qui a de la suite dans les idées. Arthur, un jeune français de neuf ans, a décidé d’offrir de la nourriture aux sans-abri grâce à l’argent récolté par la vente de ses peintures. Une idée qui lui est venue après que ses parents lui aient expliqué que certaines personnes vivaient dans la rue. « Il a été bouleversé , raconte sa mère, Peggy, à l’Obs. Il demandait sans cesse pourquoi, comment la France, le Président, pouvaient laisser ces personnes dans une telle situation. »

Entre 50€ et 200€

Arthur a donc décidé de prendre les choses en main et oeuvre aujourd’hui pour aider les sans-abri. Un matin, il a affirmé vouloir vendre ses peintures pour « acheter une maison pour qu’il n’y ait plus de pauvres sur la terre. » Ses toiles se vendent pour une somme allant de 50€ à 200€ alors qu’au début, le prix était de plus ou moins 1€. Tout l’argent récolté est réutilisé pour acheter de la nourriture ou des vêtements chauds pour les plus démunis.

Les parents d’Arthur l’aident également dans sa démarche, mais ne le poussent pas particulièrement. « C’est vraiment son truc. A son âge, c’est important que ça ne soit pas une obligation. Il le fait quand il en a envie, » conclut sa mère qui affirme que cela arrive « assez souvent. »