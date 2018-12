Sia annonce son retour en musique et sur… grand écran

La chanteuse Sia annoncé son retour sur les réseaux sociaux. Elle a promis à ses fans « beaucoup de choses sympas » pour 2019.

En réponse à la question d’un fan qui lui demandait sur Twitter quand la chanteuse serait de retour, celle-ci a révélé qu’elle préparait un nouvel album et un film musical pour 2019. L’artiste n’a toutefois pas donné plus de détails sur ces projets.

Ce nouvel album sera le neuvième de Sia, après « Everyday Is Christmas » de 2017, qui proposait des airs originaux pour les fêtes, et « This Is Acting » de 2016.