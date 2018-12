Refusée de Versailles à cause de sa tenue jugée « incorrecte »

Une couturière française qui a pris l’habitude de s’habiller avec des tenues inspirées du 19ème siècle s’est vue refuser l’entrée du château de Versailles à cause de son « déguisement. »

Paloma Bernot, 25 ans et couturière française, avait prévu un petit voyage à Versailles pour y visiter le château. Malheureusement pour elle, la jeune femme sera refusée devant les grilles du château à cause de sa tenue jugée indécente par les vigiles. Pour défendre sa cause, Mme Bernot a publié une photo de sa tenue sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une robe longue à fleurs, agrémentée de gants blancs, d’un col imitation fourrure et de chaussures rouges. Sur Facebook, elle demande que les internautes jugent « du délit avec la photo de ma tenue lors des faits aujourd’hui. » Sa sœur a également partagé la photo sur Twitter, expliquant que la couturière « aime les robes longues et originales. »

La robe incriminée et jugée "indécente" par le personnel masculin du @CVersailles . Sachant que c'est une tenue quotidienne pour elle : ma soeur aime les robes longues et originales. Est ce que c'est un motif suffisant pour être interdite de musées PUBLICS ? @paietonreloud pic.twitter.com/4hSqLuf543 — Aenore (@Aenore1) December 26, 2018

Les vigiles ont apparemment pensé que sa tenue était un déguisement. Le règlement précise en effet que « les visiteurs doivent se présenter dans une tenue correcte ne générant pas de trouble à la tranquillité publique. Il est en particulier interdit de circuler dans le musée pieds nus ou torse nu. » Finalement, la direction du château reconnaîtra qu’ « une erreur a pu être commise dans l’appréciation de la tenue de la personne qui s’est présentée. » Paloma Bernot a reçu deux billets pour une visite gratuite quand elle le désire. « J’accepte la réponse et l’issue proposée par le Château de Versailles et je me réjouis du dénouement heureux de cette affaire, » conclut la jeune femme.