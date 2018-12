La poste britannique place le Débarquement du 6 juin 1944 en… Indonésie

La poste britannique a dû présenter ses excuses vendredi après avoir dévoilé un timbre commémoratif du 6 juin 1944 montrant des troupes américaines débarquant quelques jours plus tôt en… Nouvelle-Guinée néerlandaise, l’actuelle Indonésie.

Le timbre fautif devait initialement figurer parmi une série destinée à marquer en 2019 le 75e anniversaire du Jour J, lors duquel 6.939 navires avaient débarqué 132.700 hommes sur les plages de Normandie.

«Nous voudrions vous présenter nos sincères excuses pour le fait que notre présentation pour notre programme de timbres spéciaux 2019 comprenait un motif incorrectement associé au Débarquement», a indiqué la Royal Mail, assurant que l’erreur serait rectifiée.

Inévitablement, la bourde a déclenché son lot de critiques sur les réseaux sociaux. «C’est plutôt choquant» , a tweeté Paul Woodadge, un historien spécialiste du sujet. «Merci de corriger ou vous passerez pour des imbéciles».

I'm assuming you have had many people say this to you. BUT if not, on your Normandy landings 75th anniversary stamp, the image chosen actually depicts US troops disembarking from LCI(L) 30 at Dutch New Guinea in May 1944. Please correct this or you will look like idiots

— Paul Woodadge (@WW2TV) December 27, 2018