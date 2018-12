Simone Biles et Marcel Hirscher Champions des champions pour L’Équipe

La gymnaste américaine Simone Biles et le skieur autrichien Marcel Hirscher ont été élus Champions des champions par l’Equipe, a annoncé le quotidien sportif français qui publiera vendredi les détails de son traditionnel referendum. Simone Biles est quadruple championne du monde, et Marcel Hirscher est double champion olympique et lauréat du classement général de la Coupe du monde pour la septième année d’affilée.

Largement plébiscités par les journalistes de L’Équipe, ils succède à la nageuse américaine Katie Ledecky et aux deux légendes du tennis contemporain, Roger Federer et Rafael Nadal.

Simone Biles, 21 ans, avait déjà reçu cet honneur en 2016 pour les quatre titres olympiques remportés à Rio. L’Américaine a de nouveau régné cette année en s’adjugeant quatre médailles d’or aux Championnats du monde à Doha.

Marcel Hirscher, lui, est le premier skieur (et le premier Autrichien) à être sacré Champion des champions. Depuis sept saisons et le premier de ses sept gros globes de cristal, le surdoué de 29 ans est irrésistible. En 2018 à PyeongChang, il s’est adjugé ses deux premiers titres olympiques (combiné et géant).

Source: Belga