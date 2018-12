Près de 400 personnes encore en hébergement d’urgence après le séisme près de l’Etna

Le séisme de magnitude 4,8 qui a frappé des villes proches de l’Etna, célèbre volcan sicilien entré en éruption depuis lundi, a laissé 370 personnes sans abri et fait 28 blessés, selon les déclarations du chef de l’agence italienne de protection civile jeudi. Aucun blessé grave n’est à déplorer, si ce n’est une octogénaire dont le corps a été écrasé mais dont les jours ne sont pas en danger, a ainsi détaillé Angelo Borrelli à la radio publique RAI. Dix personnes ont été hospitalisées tandis que 18 autres, plus légèrement touchées, se sont rendues d’elles-mêmes aux urgences pour s’y faire soigner.

L’agence italienne de protection civile a reçu des appels pour inspecter 1.600 lieux et d’éventuels dégâts liés au séisme.

Celui-ci est survenu tôt mercredi près de la municipalité de Viagrande, sur le versant est de l’Etna. Il est intervenu après de plus petites secousses et des éruptions volcaniques enregistrées lundi.

Angelo Borrelli a rejeté jeudi les suggestions selon lesquelles la population aurait pu être alertée du danger. « Nous ne pouvons évidemment pas prédire les tremblements de terre », a-t-il ainsi souligné. Il a toutefois admis que les autorités locales de la région de l’Etna n’ont pas de plans d’urgence appropriés pour faire face à de telles crises. « C’est un point sensible que nous devons aborder », a-t-il reconnu.

Les vice-Premiers ministres Luigi Di Maio et Matteo Salvini ont prévu de visiter les zones touchées par le séisme et de tenir une conférence de presse conjointe plus tard jeudi.

L’Etna est l’un des volcans les plus actifs au monde avec des éruptions fréquentes, petites comme grandes. Situé à plus de 3.300 mètres d’altitude, il est l’un des plus élevés d’Europe.

Source: Belga