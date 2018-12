Le Beerschot Wilrijk engage le Suédois Diego Montiel

Le Suédois Diego Montiel, un milieu de terrain de 23 ans d’Örgryte (D2 suédoise), s’est engagé pour deux saisons et demi auprès du

Beerschot Wilrijk (D1B) avec deux saisons supplémentaires en option, a annoncé jeudi le club anversois de Proximus League. Il fera partie du groupe qui s’envolera pour un stage en Espagne mercredi prochain. Montiel a inscrit 13 buts et délivré 15 assists pour le compte d’Örgryte la saison dernière. Ce qui lui a valu d’être élu meilleur joueur de la compétition. « C’est un vrai meneur de jeu », est-il précisé dans le communiqué du Beerschot par l’entraîneur Stijn Streven. « Exactement le genre de joueur dont on a besoin dans notre noyau. On va pouvoir l’intégrer progressivement et sans précipitation, vu que notre entrejeu tourne quand même très bien pour le moment. Il n’y a a donc pas lieu de s’inquiéter au sujet d’une éventuelle période d’adaptation… »

« Je suis supermotivé », déclare de son côté Montiel. « Je vais tout de suite travailler très dur afin d’être prêt dès qu’on aura besoin de moi. Le Beerschot représente à l’évidence une étape très importante de ma carrière, et il ne s’agira donc pas de rater la marche. Mais je suis optimiste car mes premiers contacts avec Stijn Vreven et Hernan Losada ont été positifs. »

Source: Belga