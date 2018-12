Euromillions Basket League – Le All-Star Game a battu son plein à Courtrai

La sélection des meilleurs belges a été battue 116-127 (mi-temps: 58-64) par celle regroupant les meilleurs étrangers évoluant en Euromillions League de basket lors du All-Star Game jeudi au Lange Munte de Coutrai. L’évènement était pour la première fois ouvert aux joueurs étrangers du championnat de Belgique dans un match tout à fait anecdotique faisant place au spectacle. Matt Mobley, l’Américain de Spirou Charleroi, a remporté le concours à trois points. Senne Geukens (Alost) s’est montré le plus adroit aux exercices d’habilité (skills challenge) alors qu’Ismael Bako (Anvers Giants) a gagné le concours de dunk. L’Américain Dario Hunt (Charleroi) a été élu MVP du All-Star Game.

L’équipe des meilleurs belges était composée de Domien Loubry (Brussels), Anthony Lambot (Louvain), Axel Hervelle (Charleroi), Ismael Bako (Anvers), Aleksander Lichodzijewski (Brussels), Senne Geukens (Alost), Sigfredo Casero-Ortiz (Alost), Jean-Marc Mwema (Ostende), Yannick Desiron (Ostende), Idris Lasisi (Mons-Hainaut), Vincent Kesteloot (Ostende), et coachée par Christophe Beghin (Anvers) qui a remplacé Roel Moors (Anvers).

L’équipe des meilleurs étrangers était formée par Paris Lee (Anvers), Matt Mobley (Charleroi), Kwan Cheatahm (Malines), Dario Hunt (Charleroi), Amin Stevens (Brussels), Quincy Ford (Charleroi), Zach Thomas (Alost), Caleb Walker (Brussels), Christopher Smith (Brussels), Dave Dudzinski (Anvers) et coachée par Dario Gjrgja (Ostende).

La reprise en 2019 pour le championnat de Belgique est prévu le week-end des 11 et 12 janvier.

Source: Belga