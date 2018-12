Election en RDC – L’UE juge totalement injutifiée l’expulsion de son ambassadeur en RDC, le Belge Bart Ouvry

L’Union européenne a déploré jeudi la décision des autorités de la République démocratique du Congo d’expulser son ambassadeur à Kinshasa, le Belge Bart Ouvry, et juge cette mesure « totalement injustifiée » et « contreproductive » à trois jours des élections générales. « Aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères (She) Okitundu a annoncé que l’ambassadeur de l’UE Bart Ouvry devrait quitter le pays dans 48 heures. L’UE déplore cette décision et la juge totalement injustifiée », a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’UE.

« A la veille d’élections très difficiles en RDC, une telle décision ne peut être considérée que comme contre-productive », a ajouté le porte-parole de l’UE.

Lors d’une réunion d’urgence mercredi à Brazzaville, les chefs d’État de la région (SADC/ICGLR) ont discuté du processus électoral en RDC, condamné les actes de violence et appelé à la retenue et au bon déroulement des élections. L’UE partage ces vues », a-t-il souligné.

L’expulsion du chef de mission de l’UE, le Belge Bart Ouvry, « sanctionne d’une part le comportement répréhensible de l’intéressé et d’autre part s’inscrit dans le cadre de la réciprocité », a expliqué le chef de la diplomatie congolaise.

L’UE a décidé le 10 décembre de prolonger pour un an, jusqu’à décembre 2019, ses sanctions visant 14 responsables du régime du président congolais Joseph Kabila accusés de violations des droits de l’homme, dont son dauphin pour la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadary.

Le gouvernement congolais avait demandé la « levée » ou la « suspension » des sanctions européennes « jusqu’à la tenue des élections générales en RDC ».

Les élections générales sont prévues dimanche en RDC après trois reports.

Source: Belga