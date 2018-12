Des supermarchés ouverts exceptionnellement le dimanche, veille de la Saint-Sylvestre

Les magasins des chaînes de supermarchés Delhaize, Carrefour et Colruyt seront, entre autres, ouverts les dimanche 30 et lundi 31 décembre, assurant des rayons accessibles aux nombreux citoyens désireux de préparer le dernier dîner festif de 2018. Ce sera également le cas des hypermarchés Cora et de la plupart des Lidl, avec des ouvertures exceptionnelles du dimanche à l’approche du réveillon de Nouvel An.

Les magasins de la chaîne Colruyt seront ouverts dimanche et lundi, de 8h30 à 17h, tout comme la plupart des boutiques OK et Bioplanet. De nombreux Spar devraient en outre faire de même le 1er janvier. Les supermarchés Carrefour seront également accessibles aux clients les 30 et 31 décembre, là aussi avec des horaires adaptés.

De plus, près de 200 à 250 Carrefour express ouvriront leurs portes mardi. Les Delhaize seront, quant à eux, ouverts de 9h00 à 18h00 dimanche et de 8h00 à 18h00 le lendemain. Une grande partie des magasins Lidl ouvriront leurs portes le dimanche 30 décembre, de 9h00 à 17h00.

Du côté de Cora, les horaires varient d’un magasin à l’autre pour l’ouverture du dimanche. Aldi a pour sa part fait le choix de respecter les congés habituels. Les magasins resteront fermés le dimanche 30 (et le 1er janvier), mais seront accessibles le lundi 31.