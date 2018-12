Des rues en hommage au Wu-Tang Clan et à Notorious B.I.G. à New-York

La ville américaine de New York a renommé certaines rues et a rendu hommage à quelques-unes de ses plus célèbres stars de la musique.

Le groupe de hip-hop Wu-Tang Clan et le rappeur The Notorious B.I.G. devraient bientôt avoir leur propre rue dans la ville qui ne dort jamais. C’est en tout cas ce que rapportent plusieurs magazines de musique américains.

La proposition de renommer les rues a été approuvée à l’unanimité par le conseil municipal de New York. Le maire de la ville Bill de Blasio doit encore accepter les changements de nom. Selon la proposition, il devrait bientôt exister à Brooklyn un Christopher Wallace Way, en référence au vrai nom du rappeur à la renommée mondiale The Notorious B.I.G. Sa rue est dans le bloc de maisons où le rappeur abattu en 1997 a grandi. À Staten Island, un carrefour sera renommé Wu-Tang Clan District.

La formation hip-hop Wu-Tang Clan, connue pour la chanson « Gravel Pit », était originaire de ce district de New York. Ce n’est pas la première fois que des artistes hip-hop sont honorés de la sorte à New York. En 2013, Palmetto Park à Brooklyn avait été renommé Adam Yauch Park, en l’honneur d’un membre décédé des Beastie Boys.