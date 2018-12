Réforme de la Protection civile: M. De Crem écrit aux gouverneurs

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), qui a hérité de ces compétences à la suite de la crise gouvernementale, a écrit aux gouverneurs afin de leur fournir des informations supplémentaires sur la réforme de la Protection civile, a indiqué mercredi son porte-parole à l’agence Belga. Lors du dernier comité de concertation, la Région bruxelloise a déposé une motion en conflit d’intérêts contre la réforme, programmée pour le 1er janvier 2019. Initiée par l’ancien ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) – qui a démissionné le 9 décembre, comme tous les ministres fédéraux du parti nationaliste -, la réforme de la Protection civile prévoit une réorganisation des casernes, des fonctions et du personnel. Seules deux des six casernes belges sont maintenues: à Crisnée en Wallonie et à Brasschaat en Flandre. A l’avenir, en cas d’incident, les pompiers agiront en première ligne et la Protection civile en seconde ligne.

Des examens ont eu lieu pour sélectionner les 313 membres du personnel qui resteront à la Protection civile après la réforme. Les autres seront redirigés vers des emplois dans le public.

La Région bruxelloise a toutefois déposé une motion en conflit d’intérêts le 19 décembre dernier, lors du comité de concertation entre l’Etat fédéral et les entités fédérées, et le ministre de l’Intérieur devra faire un état des lieux de la situation avec le gouvernement fédéral, selon son porte-parole.

M. De Crem a par ailleurs pris contact avec les gouverneurs pour leur fournir des informations supplémentaires. « Les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité des citoyens », a ajouté le porte-parole, Erik Eenaerts.

