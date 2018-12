NBA: LeBron James (Lakers), blessé à l’aine, mais pas trop sérieusement

Blessé mardi lors de la victoire des Lakers à Golden State (101-127), LeBron James souffre d’une blessure à l’aine côté gauche, a confirmé sa franchise à l’issue d’une résonnance magnétique effectuée mercredi. Celle-ci ne semble a priori pas trop sérieuse, selon le principal intéressé qui a tweeté « dodged a bullet » (j’ai évité une balle) après que l’examen n’ait pas démontré de sérieux dommages. Los Angeles Lakers évaluera sa situation jour après jour, mais la gravité exacte de la blessure reste cependant peu précise.

« King James » avait marqué 17 points et capté 13 rebonds, avant de quitter ses coéquipiers dans le 3e quart temps à cause d’une vive douleur au niveau des adducteurs, mardi chez les Warriors. Le N.23 des Lakers s’est blessé en plongeant pour conserver un ballon, à la lutte avec Draymond Green. LeBron James, phénomène physiologique et acharné de préparation physique, ne s’est jamais gravement blessé depuis ses débuts en NBA en 2003, et il faut remonter à avril 2016 pour trouver trace de son dernier forfait, soit 156 matches de suite disputés.

Son entraîneur Luke Walton avait simplement indiqué à l’issue du match que sa superstar fera un IRM mercredi et qu’il allait aborder le prochain match jeudi contre Sacramento « en partant du principe qu’il ne le jouera pas ».

Source: Belga