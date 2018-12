Mexique: l’hélicoptère de la gouverneure de Puebla a connu une « défaillance »

L’hélicoptère de deux élus mexicains a connu une « défaillance » avant de s’écraser, ont indiqué les autorités locales. La gouverneure de l’Etat mexicain de Puebla, Martha Erika Alonso, et son époux, sénateur et ancien gouverneur de cet Etat du centre du Mexique, sont morts lundi dans un crash d’hélicoptère. Selon la presse locale, les deux pilotes de l’hélicoptère ainsi qu’une autre personne, un assistant du sénateur, ont également été tués lorsque l’appareil s’est écrasé pour des raisons inconnues, dix minutes après le décollage, dans un champ de maïs de la région de Santa Maria Coronango.

La seule chose que les autorités savaient, c’est que « l’appareil a subi une défaillance, non précisée, ce qui a entraîné sa chute », a déclaré lors d’une conférence de presse le secrétaire à la Sécurité du gouvernement fédéral, Alfonso Durazo.

Dans le cadre de l’enquête, le Mexique demandera l’aide des agences spécialisées américaines, comme le FBI (police fédérale) ou l’agence fédérale américaine pour la sécurité dans les transports (NTSB), a annoncé un procureur-adjoint du parquet général du Mexique, Roberto Ochoa, au cours d’une conférence de presse.

« Toutes les agences d’enquête représentées à l’ambassade des Etats-Unis (au Mexique) seront contactées pour déterminer si elles disposent d’une expertise pour aider dans cette enquête », a-t-il affirmé.

Mme Alonso a prêté serment en tant que gouverneure le 14 décembre après qu’un tribunal électoral eut confirmé sa victoire aux élections générales de juillet.

Elle était la première femme à occuper cette fonction dans l’Etat de Puebla, où son mari avait été gouverneur entre 2011 et 2017.

Selon la Constitution locale, les élus locaux doivent nommer un gouverneur par intérim avant d’organiser de nouvelles élections dans un délai de trois à cinq mois.

Le président du Comité exécutif national du Parti action nationale (PAN, conservateur), Marko Cortes, a lui aussi déploré les décès de Mme Alonso et de son époux, les deux membres du PAN, dans l’accident d’hélicoptère.

« Je regrette profondément l’accident mortel dans lequel Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle et d’autres personnes ont perdu la vie. Qu’ils reposent en paix », a écrit sur Twitter M. Cortes.

Les ex-présidents du Mexique Enrique Pena Nieto, membre du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), et Felipe Calderon, membre du PAN, ont également exprimé leurs consternation après l’annonce de l’accident.

source: Belga