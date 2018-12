Les supermarchés ouverts pour la veille de la Saint-Sylvestre

Les magasins Delhaize, Carrefour et Colruyt seront ouverts les dimanche 30 et lundi 31 décembre prochains. Plus de 200 Carrefour express ainsi que de nombreux Spar seront également accessibles le jour de l’an. Les magasins de la chaîne Colruyt seront ouverts dimanche et lundi, de 8h30 à 17h, tout comme la plupart des boutiques OK et Bioplanet. De nombreux Spar devraient en outre en faire de même le 1er janvier.

Les supermarchés Carrefour seront également accessibles aux clients les 30 et 31 décembre, là aussi avec des horaires adaptés. De plus, près de 200 à 250 Carrefour express ouvriront leurs portes mardi.

Les Delhaize seront, quant à eux, ouverts de 9h00 à 18h00 dimanche et de 8h00 à 18h00 le lendemain.

