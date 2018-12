Les Belges à l’étranger – Le 100e but d’Eden Hazard sous le maillot de Chelsea, vainqueur à Watford, Kabasele blessé

Eden Hazard et Chelsea se sont imposés à Watford 1-2 (mi-temps: 1-1) pour le compte de la 19e journée du championnat d’Angleterre de football mercredi. Titulaire, le sportif belge de l’année a inscrit le premier but des Blues, à la 45e minute pour devenir le 10e joueur à inscrire 100 buts pour le compte de Chelsea. Il en ajoutera un second mercredi en seconde période. Dans les arrêts de jeu de la première période, Watford avait pourtant réussi à égaliser par Pereyra pour regagner les vestiaires à 1 but partout.

A la reprise, Eden Hazard s’offrait son second but de la soirée en convertissant un penalty (son 24e pour Chelsea), à la 58e, pour placer ses couleurs aux commandes. Avec ce succès, Chelsea se positionne en quatrième position en Premier League avec 40 points, et revenir à 4 points de City, 3e, battu plus tôt dans la journée.

Du côté de Watford, titularisé pour la 5e fois d’affilée, Christian Kabasele a cependant du quitter la pelouse après un quart de jeu après s’être blessé en heurtant violemment le poteau de son but (10e) en interceptant un envoi de William. Il a été transporté à l’hôpital pour passer des examens.

En Italie, Dries Mertens était sur le banc pour démarrer, lors du déplacement de Naples à l’Inter pour le choc de Serie A mercredi. Le Diable Rouge est monté à la 70e minute. L’Inter a fini par marquer dans les arrêts de jeu par Martinez pour offrir un succès aux Interristes. Radja Nainggolan était suspendu par son club du côté de l’Inter.

L’Inter, 3e, compte 36 points et se rapproche de Naples, 2e avec 41 points, qui ne profite pas du match nul de la Juve (leader avec 50 points) à l’Atalanta (2-2).

Source: Belga