Jupiler Pro League – 21e journée – Genk conforte sa place de leader en écartant La Gantoise

Leader autoritaire, Genk s’est imposé face à La Gantoise 3 buts à 1 (mi-temps: 1-1) pour le compte de la 21e journée du championnat de Belgique de football, mercredi. Les Limbourgeois de Philippe Clément clôture l’année 2018 avec 48 points et une seule défaite au compteur en Jupiler Pro League. Les Gantois s’étaient rapidement retrouvés aux commandes grâce à Dylan Bronn qui ouvrait la marque dès la 6e minute de jeu (0-1). Genk n’a cependant pas tardé à rétablir la balance à la 23e avec un but de Samata (1-1).

Il n’a pas fallu deux minutes à la reprise pour voir les Limbourgeois prendre l’avance sur un coup franc de Pozuelo dévié par Sébastien Dewaest dans les buts gantois (2-1, 47e). Les affaires gantoises ne s’arrangèrent pas avec l’exclusion pour une carte rouge directe du Norvégien Sigurd Rosted à la 76e minute.

A cinq minutes du terme, Genk se rassurait définitivement en plantant une troisième rose par Bryan Heynen (86e, 3-1).

Plus tôt dans la soirée, le Standard est allé gagner à Charleroi (0-1) sur un but inscrit par M’Poku à la 31e minute de jeu. Les Liégeois (36 points) confortent ainsi leur quatrième place au classement général devant St-Trond (33 points). Les Trudonnaires ont en effet été accrochés à Ostende (1-1) dans l’après-midi. Charleroi, 8e avec 30 unités, reste en dehors du top 6, alors que La Gantoise, 7e, reste calé à 31 points. Anderlecht, 31 points, pourrait faire une bonne opération jeudi en cas de victoire.

Jeudi, le Club de Bruges (2e, 38 pts) se déplacera chez la lanterne rouge de Lokeren (18h00) et, à 20h30, Anderlecht (6e, 31 points) reçoit en effet Waasland-Beveren, 14e avec 20 unités.

Il s’agit de la dernière journée avant la trêve hivernale. Le championnat de Belgique reprendra ses droits ensuite le 18 janvier.

Source: Belga