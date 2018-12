Israël: le Parlement vote pour sa dissolution et pour des élections le 9 avril

Le Parlement israélien a voté mercredi en deuxième et troisième lecture en faveur d’un projet de loi visant à dissoudre cette assemblée et à organiser des élections anticipées le 9 avril. La coalition du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé lundi de dissoudre le Parlement alors qu’elle ne disposait plus que d’une seule voix de majorité (sur 120) après la démission, le mois dernier, du ministre de la Défense et chef du parti ultra-nationaliste Israël Beiteinou, Avigdor Lieberman.

Votée à 102 voix contre 2, cette loi prend effet immédiatement, le Parlement étant dissous jusqu’aux élections, tout juste quatre ans après le dernier scrutin en mars 2015.

Le gouvernement reste en place mais ne peut pas prendre des décisions nécessitant l’accord du Parlement comme le vote de nouvelles lois.

En poste depuis près de dix ans, après un premier mandat dans les années 1990, Benjamin Netanyahu, 69 ans, a récemment échoué à faire voter une loi sur la conscription des ultra-orthodoxes juifs dans l’armée, à laquelle s’opposent deux partis religieux de la majorité.

Le Premier ministre est par ailleurs menacé d’être inculpé pour « corruption » dans trois affaires, à la suite d’une recommandation de la police en ce sens.

Aucun des sondages ne prévoit cependant la fin du long mandat de Benjamin Netanyahu, qui serait alors en passe de battre le record de longévité (plus de 13 ans) du père fondateur de l’Etat d’Israël, David Ben Gourion.

source: Belga