Commerce: une délégation américaine se rendra en Chine début janvier

Une délégation de représentants américains se rendra à Pékin lors de la semaine débutant le 7 janvier pour tenter d’avancer dans les négociations commerciales après la trêve engagée début décembre par les présidents Donald trump et Xi Jinping, affirme mercredi l’agence Bloomberg. Menée par le représentant adjoint pour le Commerce, Jeffrey Gerrish, la délégation inclura également le sous-secrétaire au Trésor en charge des affaires internationales, David Malpass, précise l’agence, citant des sources proches du dossier.

Il s’agira de la première rencontre officielle sur le sujet entre des représentants des deux pays depuis que les chefs d’Etat américain et chinois ont convenus, en marge d’un sommet du G20 à Buenos Aires, de se donner un répit jusqu’au 1er mars dans le conflit commercial qui les oppose.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He s’est en revanche entretenu le 10 décembre au téléphone avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant pour le Commerce Robert Lighthizer des moyens à mettre en oeuvre pour appliquer le « consensus » auquel étaient parvenus les deux dirigeants.

Un bref communiqué de Pékin indiquait alors que M. Liu et ses interlocuteurs avaient discuté du « calendrier des prochaines consultations économiques et commerciales », sans préciser où et quand elles pourraient avoir lieu.

Plusieurs gestes de conciliation ont depuis été effectués, la Chine annonçant par exemple qu’elle suspendra le 1er janvier, pour trois mois, les surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des Etats-Unis, ou passant plusieurs grosses commandes de soja américain.

