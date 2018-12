Quatre militants pro-démocratie congolais libérés après avoir purgé leur peine

Quatre militants pro-démocratie congolais condamnés à douze mois de prison pour offense au président Joseph Kabila, tous membres du mouvement citoyen Filimbi, ont été libérés après avoir purgé leur peine.

Carbone Beni, Grâce Tshiunza, Cédric Kalonji et Mino Mompomi avaient été arrêtés en décembre 2017 durant les préparatifs d’une marche des chrétiens catholiques initiée par le Comité laïc de Coordination (CLC), opposé au maintien au pouvoir de M. Kabila. En septembre, ils avaient été condamnés à un an de prison ferme pour «atteinte à la sûreté intérieure de l’État», «offense au chef de l’État» et «publication et distribution d’écrits subversifs».

Carbone Beni, le coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi (« sifflet » en swahili, l’une des langues parlées en République démocratique du Congo) et ses trois camarades sont sortis mardi de la prison de Makala à Kinshasa. Palmer Kabeya, vice-coordinateur de la cellule kinoise de Filimbi, avait déjà été acquitté par le tribunal.

LIBRE ! Notre libération en ce jour n'est pas du tout une faveur, une decrispation ou une grâce quelconque. Nous avons consommé totalement une peine injuste à cause d'un combat noble. Sommes sortis pour continuer le combat où nous l'avions laissé. VIDEO À PARTAGER!@filimbi243 pic.twitter.com/c1ZT333OFS — Carbone Beni MWENA KONGO (@carbonewa) December 25, 2018

Depuis son exil, le coordonnateur de Filimbi, Floribert Anzuluni, a salué la «dignité» avec laquelle les quatre militants «ont purgé une peine injuste et illégale». «Ce n’est pas une mesure de grâce», précise-t-il. «Ils sont simplement arrivés au bout de la peine prononcée contre eux».

Après trois reports successifs, l’élection présidentielle qui doit désigner un successeur au président Kabila doit se tenir dimanche.