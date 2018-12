Londres pourrait déployer des détecteurs de drones après les incidents à Gatwick

Un membre du gouvernement britannique a annoncé que le Royaume-Uni est « désormais en mesure de déployer des systèmes de détection » dans tout le pays suite aux incidents qui ont perturbé l’aéroport londonien de Gatwick.

Le deuxième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni avait été contraint d’annuler ou de détourner un millier de vols entre mercredi et vendredi, affectant 140.000 voyageurs, après des signalements de drones volant à basse altitude. « L’importante prolifération de tels appareils, associée aux défis du déploiement de mesures militaires dans un environnement civil, signifie qu’il n’y a pas de solution facile », a écrit le secrétaire d’État à la Sécurité intérieure, Ben Wallace, sur le réseau social Twitter. « Cependant, je peux dire que nous sommes désormais en mesure de déployer des systèmes de détection dans tout le Royaume-Uni pour lutter contre ces menaces », a-t-il ajouté.

The huge proliferation of such devices,coupled with the challenges of deploying military counter measures into a civilian environment, means there are no easy solutions. However I can say that we are able to now deploy detection systems throughout the UK to combat this threat.2/4

— Ben Wallace MP (@BWallaceMP) December 24, 2018