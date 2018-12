La reine Elizabeth II, une grand-mère bien occupée

La reine Elizabeth II s’est décrite comme « une grand-mère bien occupée » dans son message de Noël diffusé par les principales chaînes de télévision britanniques.

« L’année a été bien remplie pour ma famille avec deux mariages et deux bébés, et un autre bébé attendu pour bientôt », a déclaré la reine dans son message de Noël. Cette année, son petit-fils Harry, fils du prince Charles et de Diana, a épousé en mai l’ex-actrice américaine Meghan Markle, et sa petite-fille Eugenie, fille du prince Andrew et de Sarah, a épousé en octobre son compagnon de longue date, Jack Brooksbank, à Windsor.

Côté naissances, le prince William et Kate ont eu leur troisième enfant en avril, Louis, tandis que sa petite-fille, Zara Tindall, fille unique de la princesse Anne, a donné naissance à une fille en juin. Harry et Meghan attendent en outre un bébé au printemps. « Cela contribue à maintenir une grand-mère bien occupée », a observé la souveraine de 92 ans. Elle n’a pas fait mention des critiques régulièrement adressées à Meghan Markle, ni des rumeurs évoquant des tensions entre la princesse et le reste de la famille royale.