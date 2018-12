La police rend hommage à l’un de ses chiens tué lors d’une fusillade

La veille de Noël, un chien de police a été tué en tentant de s’attaquer à un meurtrier présumé dans un centre commercial.

K9 Cigo était en train de maitriser un membre présumé du gang des Latin Kings, dans un centre commercial de Floride, lorsqu’il a été touché par des tirs. Le berger allemand âgé de trois ans a été conduit d’urgence chez le vétérinaire, mais il est décédé des suites de ses blessures. Le bureau du shérif du Palm Beach a confirmé sa mort sur Twitter.

Our heartfelt condolences to the @pbso on the loss of its K9. A #hero lost in the line of duty #GoneButNeverForgotten pic.twitter.com/Byx9ddf6fu

— West Palm Beach PD (@WestPalmPD) December 25, 2018