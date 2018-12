La curieuse défense de Kevin Spacey à quelques jours de son inculpation

L’acteur américain Kevin Spacey, accusé par plusieurs jeunes hommes d’agressions sexuelles, va être inculpé début janvier. Il se justifie dans une vidéo qui rappelle fortement House of Cards.

La justice américaine enquêtait depuis novembre 2017 sur une agression sexuelle présumée de la part de Kevin Spacey. Selon le bureau du procureur Michael O’Keefe, l’ex-star de la série House of Cards sera formellement inculpée le 7 janvier. Il est accusé d’«attentat à la pudeur» et de «coups».

L’acteur a mis en ligne lundi une vidéo pour se défendre. Intitulée « Let me be Franck », (un jeu de mot entre «frank» qui se traduit par «franc» et le nom de son personnage Frank Underwood, il rejette les accusation. S’adressant directement au spectateur, comme il le faisait parfois dans House of Cards, il affirme: «Si je n’ai pas payé pour les choses dont nous savons tous les deux que je les ai faites, je ne vais certainement pas payer pour les choses que je n’ai pas faites.» Il mélange des allusions à des faits venus de la série et les accusations qui sont portées contre lui.

L’acteur de 59 ans a été accusé d’agression sexuelle dans la foulée de la vague #Metoo, lorsque des actrices avaient dévoilé les cas de harcèlement sexuel dont elles avaient été victime. Cela a mené à son exclusion de la série House of Cards.