Un garçon guatémaltèque de 8 ans détenu aux États-Unis est décédé dans un hôpital au Nouveau-Mexique. Il s’agit du deuxième enfant migrant aux mains des autorités à mourir en décembre, ont annoncé les garde-frontières.

L’enfant, détenu par le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP), avait été «transféré» lundi avec son père vers une structure hospitalière après avoir montré «des signes de maladie possible». L’équipe médicale a d’abord diagnostiqué un «simple rhume». Mais le petit garçon a ensuite eu une poussée de fièvre, ont précisé les autorités. Gardé en observation pendant une heure et demie, il est sorti de l’hôpital avec des médicaments prescrits.

«Le soir du 24 décembre, l’enfant a souffert de nausées et de vomissements et a été transféré à nouveau» au centre médical, poursuit le communiqué, qui ne précise pas quelles étaient les conditions de détention de l’enfant et de son père. «L’enfant est décédé peu après minuit le 25 décembre», a ajouté le CBP.

Le Guatemala, pays d’origine de l’enfant, «va demander aux autorités américaines une enquête transparente et sérieuse sur cette affaire», a réagi le ministère guatémaltèque des Affaires étrangères. «Des rapports médicaux ont été demandés pour clarifier les causes du décès», a ajouté le ministère. Les autorités guatemaltèques ont précisé que l’enfant et son père avaient été arrêtés le 18 décembre alors qu’ils traversaient la frontière américaine pour gagner la ville d’El Paso au Texas.

Le sénateur démocrate du Nouveau-Mexique, Martin Heinrich, a déclaré avoir «le cœur brisé». «L’administration Trump doit rendre des comptes pour la mort de cet enfant et pour toutes les vies qu’elle a mises en danger avec son chaos volontaire et son mépris de la vie humaine.»

Heartbroken and sickened by this news. I am urgently demanding more details, but the Trump administration must be held accountable for this child’s death and all the lives they have put in danger with their intentional chaos and disregard for human life. https://t.co/kx3RtPAlLJ

— Martin Heinrich (@MartinHeinrich) December 25, 2018