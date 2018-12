Tsunami en Indonésie – Le bilan passe à 429 morts

Le bilan du nombre de victimes du récent tsunami en Indonésie a grimpé à 429 morts. On dénombre aussi près de 1.500 blessés et 154 disparus, indiquent mardi des sources officielles. Un précédent bilan faisait état de 373 morts.

Le tsunami s’est produit samedi, déferlant sur les côtes des îles de Java et de Sumatra.

D’après les experts, la catastrophe est consécutive à une éruption modérée du volcan Anak Krakatoa, situé dans le détroit de la Sonde. Celle-ci a provoqué un effondrement sous-marin d’une partie du volcan et le déplacement de vastes quantités d’eau.

source: Belga