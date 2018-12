Kylian Mbappé élu Joueur français de l’année

Kylian Mbappé a été désigné mardi Joueur français de l’année 2018 par le magazine France Football. Mbappé, 20 ans, a remporté la Coupe du monde avec l’équipe de France et le championnat de France avec le Paris Saint-Germain. Il succède au palmarès à N’Golo Kanté. Mbappé a devancé ses équipiers en équipe nationale Raphaël Varane, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid, et Antoine Griezmann (lauréat 2016), vainqueur de l’Europa League avec l’Atlético Madrid. En 2018, l’attaquant a inscrit 34 buts toutes compétitions confondues (25 avec le PSG et 9 avec les ‘Bleus’).

Début décembre, il est devenu le premier lauréat du prix Raymond Kopa, un trophée créé en complément du Ballon d’Or – également organisé par France Football – afin de récompenser le meilleur joueur de moins de 21 ans.

Source: Belga