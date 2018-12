Assez de candidats pour travailler les jours de fête

L’agence d’intérim et entreprise de ressources humaines Randstad ne constate pas d’augmentation particulière cette année des demandes de la part d’employeurs pour les jours de fêtes de fin d’année, signale-t-elle mardi, jour de congé légal de Noël en Belgique. Selon l’agence, il y a d’ailleurs suffisamment de personnes désireuses de travailler à Noël ou Nouvel An, ce qui fait que les offres d’emploi pour ces jours-là sont remplies sans difficultés. Via Randstad, plus de 1.300 personnes travaillent le jour de Noël et près de 1.200 feront de même le jour de l’An, des chiffres similaires à l’an dernier.

Source: Belga