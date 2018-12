Médecine douce : voici les cinq pratiques les plus consultées

65% des Français se tournent plus naturellement vers l’homéopathie en termes de pratique de la médecine douce, selon une étude Medoucine, site de prise de rendez-vous avec des praticiens de la médecine douce.

L’acupuncture (55%), l’ostéopathie (45%), l’aromathérapie (31%) et l’hypnose (30%) suivent parmi les cinq pratiques les plus consultées.

L’objectif de ces consultations avec un praticien de la médecine douce est pour plus de la moitié des personnes interrogées de soulager leurs douleurs et gérer leur stress.

Pratiques de soins de plus en plus prisées, par rapport à la médecine conventionnelle, et dans ce contexte économique pesant pour l’ensemble des Français, plus de 80% des sondés regrettent par ailleurs le non-remboursement de certaines pratiques de médecine douce.

Ce sondage a été réalisé entre avril et juillet 2018 auprès de 1.000 utilisateurs de médecines douces du réseau Medoucine et auprès d’un public recruté sur les réseaux sociaux et par e-mail.