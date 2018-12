Le harcèlement scolaire peut entraîner des risques de troubles mentaux

De nouvelles recherches ont identifié un mécanisme prouvant que le harcèlement scolaire peut influencer le développement du cerveau des adolescents, ce qui conduit parfois à l’apparition de troubles psychologiques.

Une étude du King’s College de Londres, publiée dans Molecular Psychiatry, montre que des changements dans la structure du cerveau d’un adolescent peuvent survenir si ce dernier subit du harcèlement scolaire.

682 volontaires analysés

Pour parvenir à de tels résultats, les chercheurs ont analysé les cas de 682 volontaires d’Angleterre, d’Irlande, de France et d’Allemagne, participant au projet à long terme IMAGEN dans lequel ont été évalués le développement du cerveau et la santé mentale des adolescents.

Chaque personne participante devait passer une série de tests comprenant des scanners du cerveau à l’âge de 14 et 19 ans, et des questionnaires à l’âge 14, 16 et 19 ans. Parmi les 682 cas, 36 affirmaient avoir subi du harcèlement scolaire.

Les résultats de ces 36 individus ont été comparés aux résultats des autres personnes. Les niveaux de dépression, d’anxiété et d’hyperactivité à l’âge de 19 ans ont également été pris en compte.

Les dangers du harcèlement

Il est alors apparu que les étudiants ayant vécu des phases d’intimidation régulières connaissaient une diminution du volume de deux parties du cerveau, appelées le noyau caudé et le putamen. Les chercheurs ont constaté que ces changements expliquaient en partie la relation entre une forte victimisation pendant l’enfance et des niveaux d’anxiété plus élevés à 19 ans.

Pour les chercheurs et chercheuses, la solution serait de sensibiliser les étudiants sur les dangers du harcèlement et d’être plus alerte pour prévenir les éventuels cas.