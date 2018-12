Rétro Sports: 2018, une année riche en émotions

L’année 2018 aura été particulièrement positive pour les sportifs belges avec de bons résultats en football, en hockey ou encore en athlétisme. A l’international, on retiendra surtout la victoire de la France à la Coupe du Monde en Russie ainsi que la réforme de la Coupe Davis.

Deuxième étoile

En battant la Croatie (4-2), la France a remporté en Russie sa seconde Coupe du Monde grâce à un football réaliste et un collectif impressionnant. De son côté, la Belgique termine à une très belle troisième place après une défaite contre les Français en demi-finale et décroche son meilleur résultat dans la compétition. Après une phase de poule tranquille, les Belges se sont fait peur contre les Japonais (3-2), avant de battre Neymar et ses coéquipiers en quart (1-2). Notre pays se consolera avec la petite finale, remportée 2-0 contre l’Angleterre avant un retour en apothéose à Bruxelles.

Les Red Lions sur le toit du monde

Notre équipe nationale de hockey a écrit une nouvelle page de l’histoire du sport belge en remportant la Coupe du monde de hockey. La Belgique est montée en puissance tout au long du tournoi. Le premier match contre le Canada s’est soldé par une petite victoire (2-1), avant un match nul (2-2) contre l’Inde, le pays organisateur. Les Belges devaient alors marquer un maximum de but contre l’Afrique du Sud pour espérer la première place du groupe: mission accomplie grâce à une victoire 5-1. Insuffisant cependant pour nos Red Lions qui ont dû se défaire du Pakistan en barrage (5-0). Le quart (2-1 contre l’Allemagne) et la demi-finale (6-0 face à l’Angleterre) sont eux facilement maîtrisés par notre équipe nationale. La consécration viendra finalement après cette victoire 3-2 aux shoot-outs contre les Pays-Bas.

Nina Derwael, 18 ans et déjà au sommet

La magnifique performance de Nina Derwael a permis de mettre un coup de projecteur sur un sport qui est loin d’être le plus médiatisé en Belgique. À seulement 18 ans, cette jeune Belge est devenue, le 2 novembre à Doha, la première championne du monde belge en gymnastique artistique en remportant l’or aux barres asymétriques. Elle était déjà double championne d’Europe en titre dans cette catégorie. Elle a également terminé à la quatrième position du concours général. Un peu plus tôt dans l’année, la Belgique s’était déjà distinguée aux championnats européens de gymnastique artistique. L’équipe nationale belge avait réalisé un beau parcours, sortant notamment troisième des poules, mais avait abandonné juste avant la finale pour préserver ses athlètes en vue des Mondiaux qui se déroulaient deux mois plus tard.

Le tennis fait ses adieux à la Coupe Davis

25 novembre 2018. Martin Cilic bat Lucas Pouille (7-6/6-3/6-3) et permet à la Croatie de ramener la 107ème Coupe Davis dans son pays. Durant tout le tournoi, les Croates se montrent très solides et écrasent la France en finale. Mais l’événement est ailleurs. Les amoureux de la petite balle jaune disent adieu à un tournoi où aucun match n’était joué d’avance. Les adversaires de Steve Darcis peuvent en témoigner. Devenue trop vieille, trop prenante au niveau des agendas surchargés des joueurs, la Coupe Davis devait « être réformée » d’après l’assemblée de la fédération internationale de tennis. Le tournoi se déroulera dorénavant sur sept jours à un seul endroit et accueillera 18 nations. Adieu également aux matchs en cinq sets remplacés par des matchs en trois sets.

En février, Pyeongchang accueillait les Jeux olympiques d’Hiver. Des jeux marqués par la présence d’athlètes russes qui ont participé sous bannière olympique à cause des révélations d’un dopage organisé par la Russie.

Le Club de Bruges a remporté son 15ème titre après une saison maîtrisée de la première à la dernière journée.

Pour la troisième année consécutive, le Real Madrid a gagné la Champions League. Grâce à ce nouveau succès, les Merengues comptabilisent désormais 13 coupes d’Europe.

Lewis Hamilton est devenu quintuple champion du monde en Formule 1. Le Britannique se rapproche du record de Michael Schumacher (sept titres).

Le football belge a été touché par le footgate, un énorme scandale de corruption mettant en scène des clubs, des joueurs, des agents et même des arbitres.

L’espoir du cyclisme belge Remco Evenepoel a réalisé le doublé en devenant champion du monde sur route et du contre-la-montre juniors. Ses grands débuts en professionnel sont attendus en 2019.