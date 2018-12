Retro Média: Une année forte en rebondissements

Mariage, décès, naissances… retour sur les évènements people qui ont marqué l’année 2018.

Guerre de clans

La guerre n’en finit plus. Depuis le décès de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, sa famille se déchire sur fond d’héritage. Après la révélation du testament du chanteur, dans lequel celui-ci indique ne rien léguer à ses deux premiers enfants David Hallyday et Laura Smet, la famille se déchire devant les tribunaux. Sur demande de ces derniers, la justice a ordonné de geler les avoirs du chanteur sans leur accorder un droit de regard sur l’album posthume «Mon pays c’est l’amour», vendu à 800.000 exemplaires dès sa sortie. Mardi, la justice française a ordonné le gel d’une partie des revenus tirés des ventes d’albums de Johnny Hallyday.

De grands adieux

L’année 2018 aura dit au revoir à de nombreux grands artistes. Décédé le 1er octobre dernier, à l’âge de 94 ans, Charles Aznavour a été salué lors d’un hommage national. D’autres grands noms de la musique ont également disparu: France Gall (en janvier), Avicii (en avril), Maurane (en mai) ou Aretha Franklin (en août). Philippe Gildas, Pierre Bellemare, Joël Robuchon, Stan Lee, Stephen Hawking sont également morts cette année.

Ils se sont dits oui!

Après la naissance en avril dernier de Louis, troisième enfant du prince William et Kate, le Royaume-Uni a célébré un autre grand événement. Le 19 mai, le prince Harry et l’ex-actrice américaine Meghan Markle se sont officiellement mariés dans la chapelle St George du château de Windsor, près de Londres, devant 600 invités et près de 100.000 personnes présentes pour les acclamer. Un événement auquel s’en est suivie l’annonce de l’arrivée d’un premier bébé pour le printemps 2019.

Le scandale Pauwels

L’affaire a fait grand bruit en août dernier. L’animateur de RTL Belgium, Stéphane Pauwels avait été interpellé et présenté à un juge d’instruction après avoir été inculpé de vol avec violence commis de nuit, en bande, avec armes et utilisation d’un véhicule. Laissé en liberté sous conditions, il avait cependant été interpellé une seconde fois le 20 septembre, avant d’être de nouveau libéré. Suite à cette affaire, Stéphane Pauwels a été suspendu de ses fonctions par RTL.

Une bagarre médiatisée

La vidéo avait fait le tour du web. Le 1er août les deux rappeurs français Booba et Kaaris en sont venus aux mains avec leur bande dans l’aéroport d’Orly. Une scène filmée et partagée sur les réseaux sociaux et qui a entraîné de nombreux retards de vols. Après un tour en cellule, les deux hommes ont finalement été condamnés, en octobre dernier, à 18 mois de prison avec sursis.

En bref

Voix du mouvement #MeToo, l’actrice Asia Argento a été accusée d’agression sexuelle en août dernier par l’acteur Jimmy Bennet, 17 ans à l’époque des faits. Après lui avoir versé une grosse somme d’argent et nié toute relation sexuelle, Asia Argento a finalement reconnu les faits tout en démentant la version non consentie du jeune homme. Une affaire qui a fait grand bruit alors qu’elle était l’une des premières à avoir accusé le producteur Harvey Weinstein de viol.

L’année 2018 a été celle des naissances du côté de la famille Kardashian-Jenner. «L’incroyable Famille Kardashian» a en effet accueilli Chicago, le troisième enfant du couple Kim Kardashian et de son mari le rappeur Kanye West. Le 1er février, c’est sa demi-sœur, Kylie Jenner, âgée de 20 ans à ce moment, qui donnait naissance à une petite Stormi Webster, dont le papa est le rappeur Travis Scott (Jacques Webster de son vrai nom). Le 12 avril, c’est au tour de Khloé Kardashian de donner naissance à une petite True, qu’elle a eu avec Tristan Thompson.

En septembre dernier, l’animatrice de la RTBF Cécile Djunga a publié un message expliquant être victime d’insultes et de remarques racistes à répétition. Une vidéo toute en émotion qui a énormément fait réagir tant le public que l’administration générale de la chaîne publique.