Tsunami en Indonésie – Le bilan du tsunami porté à 281 morts

Le bilan du tsunami provoqué par une éruption volcanique en Indonésie a été porté à 281 morts et plus de 1.000 blessés, a annoncé lundi l’agence nationale de gestion des catastrophes. « Le nombre des victimes va continuer à augmenter, ainsi que les dommages », a prévenu Sutopo Purwo Nugroho, le porte-parole de l’agence, précisant que 57 personnes étaient portées disparues. Le précédent bilan faisait état de 222 morts.

Le tsunami a frappé soudainement samedi soir les côtes méridionales de Sumatra et l’extrémité occidentale de Java, après l’éruption du volcan connu comme « l’enfant » du légendaire Krakatoa, l’Anak Krakatoa.

Des équipes munies d’excavatrices et d’autres équipements lourds tentaient de dégager les débris lundi à la recherche de survivants.

Les experts ont mis en garde contre le risque de déferlement de nouvelles vagues mortelles dues à l’activité volcanique tandis que les autorités pensent que le bilan devrait s’alourdir encore.

