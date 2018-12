NBA – Stephen Curry offre une victoire au buzzer à Golden State contre les Clippers

Golden State est difficilement venu à bout des Los Angeles Clippers, dimanche, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Les Warriors l’ont emporté 129-127 grâce à un layup de Stephen Curry à la dernière seconde. Les Clippers ont mené la vie dure au champion en titre grâce à une efficacité impressionnante à trois points: 18 sur 23, soit 78,3% de tirs réussis. Tobias Harris (32 points, 6/7 à 3 pts) et Danilo Gallinari (25 points, 5/5 à 3 pts) ont été les emblèmes de cette réussite.

Curry (42 points) et Kevin Durant (35 points, 12 rebonds) ont dû sortir le grand jeu afin de libérer les Warriors. Avec 23 victoires et 11 défaites, Golden State reste deuxième à l’Ouest, à un souffle de Denver (21 victoires, 10 défaites). Les Clippers (19 victoires, 14 défaites), sont sixièmes.

Troisième de cette conférence (21 victoires, 11 défaites), Oklahoma City a chuté à domicile face à Minnesota (112-114). La fin de match a été complètement folle: à deux minutes du terme, les Wolves menaient 104-107. OKC a réussi à renverser la situation (110-108) avant un trois points de Dario Saric (110-111). Russell Westbrook, auteur d’un nouveau triple double (23 pts, 11 rbds, 10 passes), a redonné l’avantage aux siens (112-111) mais Andrew Wiggins via un tir et un lancer franc a offert la victoire à Minnesota (112-114), 13e à l’Ouest (15-18).

Porté par le rookie Jaren Jackson Jr. (27 points, 9 rebonds), Memphis s’est imposé 99-107 sur le parquet des Lakers, où LeBron James a terminé avec 22 points, 14 rebonds et 7 assists au compteur. Les Lakers sont quatrièmes avec 19 victoires et 14 défaites.

C’est le même bilan que présente Portland, vainqueur 121-118 de Dallas.

Après trois défaites consécutives, Boston a repris sa marche en avant face à Charlotte (119-103) grâce notamment aux 25 points de Kyrie Irving. Boston (19 victoires, 13 défaites) est cinquième à l’Est.

Indiana (22 victoires, 12 défaites) a rejoint Philadelphie à la troisième place en battant Washington 105-89 grâce à une solide prestation collective: sept joueurs ont inscrit au moins 10 points.

Chicago s’est imposé à Cleveland 92-112 dans le duel des derniers à l’Est.

Victorieux à Orlando 91-115, Miami a signé une cinquième victoire de rang.

Atlanta a battu Detroit chez lui (95-98).

Brooklyn s’est joué de Phoenix 111-103 et Sacramento a pris la mesure de La Nouvelle-Orléans 122-117.

