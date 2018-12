L’opération de solidarité « De Warmste Week » récolte un montant record

L’opération de solidarité portée par la VRT « De Warmste Week » (la semaine la plus chaude) a permis cette année de récolter un record de 17.286.122 euros, pour 1.986 projets, selon le décompte réalisé à la fin de cette campagne. Au total, les Flamands ont organisé 12.495 actions pour défendre 1.986 bonnes causes. En outre, 48.852 personnes ont participé à l’un des « Warmathons » à Genk, Louvain, Bruxelles, Anvers, Gand et Bruges, ce qui a permis de récolter 676.608 euros.

Comme l’année dernière, « Music for Life », l’initiative de la radio Studio Brussel pour la « Warmste Week », s’est déroulée au domaine provincial Puyenbroeck à Wachtebeke (Flandre orientale). Plus de 82.000 personnes s’y sont rendues pour assister notamment à des concerts de charité de The Kooks, Bazart, Hooverphonic, Years & Years, Christine and the Queens et Jungle.

Source: Belga