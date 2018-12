Le président Trump promet que les alliés cesseront de « profiter » des Etats-Unis

Donald Trump a promis lundi que les alliés ne profiteraient plus des Etats-Unis, réprouvant son ministre de la Défense démissionnaire Jim Mattis, opposé au retrait des troupes américaines de Syrie, décidé par le président la semaine dernière. « Aux quelques sénateurs qui pensent que je n’aime pas ni apprécie être allié avec d’autres pays, ils ont tort, J’AIME BIEN », a tweeté le locataire de la Maison Blanche. « Ce que je n’aime pas en revanche, c’est quand nombre de ces mêmes pays profitent de leur amitié avec les Etats-Unis, à la fois pour la Protection Militaire et le Commerce », a-t-il poursuivi. « Le général Mattis ne voyait pas ça comme un problème. Moi si, et c’est en train d’être réglé ».

L’annonce du retrait des troupes américaines de Syrie la semaine dernière a suscité de vives réprobations, tant sur la scène internationale qu’aux Etats-Unis. Elle a conduit à la démission du ministre de la Défense Jim Mattis, et de l’émissaire américain pour la coalition internationale antidjihadiste, Brett McGurk. Dans sa lettre de démission, le chef du Pentagone avait recadré Donald Trump, sans mentionner explicitement le dossier syrien, estimant qu’il fallait « traiter les alliés avec respect ».

source: Belga