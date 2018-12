Incendies de voitures: Séoul inflige 10 millions de dollars d’amende à BMW

La Corée du Sud a annoncé lundi qu’elle infligerait des amendes de près de 10 millions de dollars au constructeur allemand BMW, accusé de traîner les pieds dans le rappel de véhicules dotés de moteurs défectueux après une série d’incendies. Des images de BMW en feu ont fait la une en Corée du Sud cet été, la presse locale faisant état de plus de 40 cas. Des parkings refusent d’accueillir les voitures du constructeur allemand de peur qu’elles ne prennent feu.

BMW a rappelé plus de 170.000 véhicules en Corée du Sud en raison d’un problème dans le circuit de refroidissement des gaz d’échappement, avec pour conséquence dans certains cas des incendies de moteur.

Le constructeur avait annoncé en août le rappel de 480.000 véhicules Europe et certains pays asiatiques, dont la Corée du Sud, avant d’élargir deux mois plus tard ce rappel à un million de voitures supplémentaires.

« BMW a annoncé précédemment qu’il n’avait eut connaissance du lien entre le circuit de refroidissement défectueux et les incendies que le 20 juillet », a dit le ministère sud-coréen des Transports dans un communiqué. « Mais nous découvrons que le siège allemand de BMW avait déjà constitué en octobre 2015 une équipe spéciale chargée de remédier au problème de circuit de refroidissement ».

Le ministère, qui annonce ainsi les conclusions de cinq mois d’enquête menée conjointement avec des experts privés, accuse également le constructeur d’avoir mentionné le problème dans des documents internes depuis 2017.

Le ministère va donc infliger à BMW une amende de 11,2 milliards de wons (9,9 millions de dollars) et va demander au parquet d’enquêter sur les accusations selon lesquelles le groupe allemand a reconnu le problème avec retard et traîné à rappeler les véhicules.

En Corée du Sud, six voitures importées sur 10 le sont d’Allemagne. BMW a vendu près de 39.000 véhicules au premier semestre, d’après l’Association automobile coréenne des importateurs et distributeurs.

source: Belga