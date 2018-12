Conflit en Syrie – Erdogan assure qu’il va « éradiquer » le groupe Etat islamique en Syrie, affirme Trump

Le président Donald Trump a affirmé tard dimanche que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan l’a assuré que ce qui reste du groupe terroriste Etat islamique (EI) en Syrie sera éliminé, après l’annonce du retrait des troupes américaines de ce pays. « Le président @RT_Erdogan de Turquie m’a donné des assurances dans des termes très forts qu’il va éradiquer ce qui reste de l’EI en Syrie », a tweeté M. Trump. « Nos troupes rentrent à la maison! « , a-t-il ajouté.

Donald Trump a également déclaré que son homologue était capable de tenir cet engagement.

M. Trump semblait ainsi fournir des détails au sujet d’une conversation téléphonique qu’il a eue dans la journée avec M. Erdogan et au cours de laquelle les deux hommes ont convenu d’éviter un vide du pouvoir en Syrie après le retrait américain.

« Les deux dirigeants ont convenu d’assurer la coordination entre les militaires, les diplomates et d’autres responsables de leurs pays pour éviter un vide de pouvoir qui pourrait résulter d’une exploitation du retrait (américain, ndlr) et de la phase de transition en Syrie », a déclaré la présidence turque dans un communiqué.

M. Erdogan a également affirmé que son pays était « prêt à fournir un soutien à notre allié de l’Otan dans le cadre de cette décision » de retrait, toujours selon la présidence turque.

Auparavant, M. Trump avait affirmé dans un tweet avoir discuté au cours d’un entretien « productif » avec M. Erdogan d’un retrait « lent et extrêmement coordonné » des troupes américaines.

M. Trump a ordonné mercredi le départ dès que possible des quelque 2.000 militaires américains stationnés dans le nord-est de la Syrie où ils luttent aux côtés des milices arabo-kurdes contre les djihadistes. Le président a estimé que les troupes n’étaient plus utiles car l’EI était « en grande partie vaincu ».

Le Pentagone a indiqué dimanche que l’ordre de retrait des soldats américains de Syrie avait été signé.

