Un patient offre 60 bouteilles de champagne au service de réanimation qui l’a sauvé

Le service de réanimation de l’hôpital Edmond Garcin d’Aubagne a reçu 60 bouteilles de champagne par un patient qui a séjourné dans le service.

«Je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir donné une seconde vie!», a indiqué sur un mot un patient qui a voulu rester anonyme et a envoyé des caisses de champagne au personnes qui l’ont soigné. Une bouteille sera offerte à chaque membre du service, des aides-soignants aux médecins et opérateurs.

«C’est un beau geste gratifiant et motivant aussi, dans un hôpital un peu en déshérence. Il y a eu une suspicion de pouvoir fermer cette réanimation, donc on était un peu en sursis. Ce qui n’est plus le cas mais on faisait partie du lot des hôpitaux périphériques que l’on vise à détruire doucement», souligne le docteur Scemama, chef du service de réanimation.