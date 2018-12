Trump a discuté avec Erdogan du retrait américain de Syrie

Le président américain Donald Trump a affirmé avoir discuté avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan du retrait « lent et extrêmement coordonné » des troupes américaines de Syrie.

« Je viens d’avoir une conversation téléphonique longue et productive » avec M. Erdogan, a tweeté Donald Trump, ajoutant avoir également discuté du groupe Etat islamique (EI), « de notre engagement mutuel en Syrie » et de relations commerciales « considérablement accrues ».

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018